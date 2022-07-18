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    Manisa'da orman yangını

    Manisa'nın Ahmetli ilçesi kırsal Hacıköseli Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
    • 18.07.2022 - 17:19
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    Manisa'da orman yangını

    Manisa'nın Ahmetli ilçesi kırsal Hacıköseli Mahallesi'ndeki ormanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.

    Yangına müdahale ediliyor

    Yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 2 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı, 6 arazöz ve 2 su tankeri gönderildi.

    DHA'nın haberine göre, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

    Öte yandan 2020 yılında aynı bölgede çıkan orman yangınında 904 hektar alan zarar görmüştü.

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