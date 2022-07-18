Manisa'da orman yangını
Manisa'nın Ahmetli ilçesi kırsal Hacıköseli Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
- 18.07.2022 - 17:19
Manisa'nın Ahmetli ilçesi kırsal Hacıköseli Mahallesi'ndeki ormanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.
Yangına müdahale ediliyor
Yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 2 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı, 6 arazöz ve 2 su tankeri gönderildi.
DHA'nın haberine göre, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Öte yandan 2020 yılında aynı bölgede çıkan orman yangınında 904 hektar alan zarar görmüştü.