Petrol
105.53
-1.47%
Euro
17.3725
-0.44%
Dolar
17.3545
0.02%
Altın
966.43
-0.15%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
353.710
-1.99%
BTXN Coin
7.24
-3.46%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Açık 20 C

    260 Afganistanlı düzensiz göçmen sınır dışı edilecek

    Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinden İstanbul'a gönderilen 260 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen buradan ülkelerine gönderilecek.
    • 12.07.2022 - 07:24
    • Güncelleme : 12.07.2022 - 07:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    260 Afganistanlı düzensiz göçmen sınır dışı edilecek

    Türkiye genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerinde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerle ilgili çalışmalar devam ediyor.

    Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında düzensiz göçmenler, charter seferleriyle ülkelerine gönderiliyor.

    260 Afganistanlı ülkelerine gönderilecek

    Sınır dışı edilecek 260 Afganistan uyruklu, işlemlerinin ardından Edirne Geri Gönderme Merkezinden otobüslerle İstanbul'a doğru yola çıkarıldı.

    Afganistan uyruklular, İstanbul'dan charter seferi ile ülkelerine gönderilecek.

    260 Afganistanlı düzensiz göçmen sınır dışı edilecek #1


    İlginizi Çekebilir

    Tiago Çukur kimdir, nereli ve kaç yaşında? Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur’un kariyeri..
    Futbol

    Tiago Çukur kimdir, nereli ve kaç yaşında? Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur’un kariyeri..

    Hacılar veda tavafını yaparak dönüşe hazırlanıyor
    Dünya

    Hacılar veda tavafını yaparak dönüşe hazırlanıyor

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Görüş Bildir