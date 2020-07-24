Türkiye'de günün korona tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınındabugün 1009 kişi daha iyileşirken, 17 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel koronavirüs salgını tablosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre, bugün yapılan 42 bin test sonucu 937 yeni vaka tespit edildi.

Bugün tedavi altındaki hastalardan 1009'u sağlığına kavuşurken, 17 kişi hayatını haybetti

TOPLAM TEST SAYISI 4.5 MİLYONA YAKLAŞTI

Bakan Koca günün tablosunu, "Toplam test sayımız 4,5 Milyona yaklaştı. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark, DÜNE KIYASLA AZALDI. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız; erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor." notuyla paylaştı.