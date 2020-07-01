268 Mehmetçik Diyarbakır'dan Resulayn'a uğurlandı

Silvan İlçe Komando Alay Komutanlığı'nda görevli olan Mehmetçikler, ailelerinin dualarıyla Resulayn'a uğurlandı.

Diyarbakır'dan 268 Mehmetçik, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonlarına katılmak üzere 12 otobüs, 4 kamyon ve 1 Kobra-2 aracı ile Suriye'nin Resulayn kentine doğru yola çıktı.

TÖRENLE UĞURLANDILAR

Mehmetçiklerin gidişi öncesi Silvan Komando Alay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda komando andı okundu.

Uğurlama törenine Silvan Kaymakamı Mehmet Uslu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ve Mehmetçiklerin aileleri katıldı.

"MASUMLARIN GÖZYAŞINI EMANET ALMAYA GİDİYORSUNUZ"

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, programda anlamlı bir konuşma yaparak şu ifadeleri kullandı:

Erdem, "Enkazların altında hep siz vardınız, mesleğe başlarken ettiğiniz yeminle vatanı emanet aldınız. Burada Diyarbakır'ı Lice'yi, Kulp'u, Hani'yi emanet aldınız. Şimdi de yanı başımızdaki coğrafyada masumların hakkını ve gözyaşını emanet almaya gidiyorsunuz. Bu emaneti almaya hazırsınız. Kan ve gözyaşının sel olduğu coğrafyaya Allah’tan başka kimimiz var diyen masumlara yetiştik. İnşallah 6 ay sonra vazifesini hakkıyla yerine getirmiş bir birlik olarak sizler burada coşkuyla karşılayacağız" dedi.

Jandarma kıdemli başçavuş Fatih Mehmet Bingöl de gurur ve hüznü aynı anda yaşadıklarını belirterek bölgedeki oyunları bozmaya gittiklerini söyledi.

"VATAN UĞRUNA GİDİYORUZ"

Jandarma astsubay çavuş Ali Taf, vatan uğruna gittiklerini şehit olmaları halinde cennete kavuşacaklarını söyledi.

Taf, "Buradan Rasulayn’a göreve gidiyoruz, inşallah kazasız ve belasız gideriz. Allah geri dönüş yapan arkadaşlarımıza da kazasız belasız gelmeyi nasip eder. Türk askeri gittiği her yerde şehit veriyor, şehit verdiği her zaman da oraya sahip olması lazım. Biz 'Vatan canım sana feda derken' boşuna demiyoruz. Vatan uğruna gidiyoruz, şehit olursak orada cennete gideceğimizi biliyoruz" diye konuştu.