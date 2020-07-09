270 basan arabasına 427 kilometre hız limiti cezası yedi

Çıktığı yolculuğun üstünden bir ay geçtikten sonra Elektronik Denetleme Sistemi'nden kendisine ceza yazılan adam, ceza kağıdındaki hız limitini görünce şaşkına döndü.

Bursalı iş adamı Fırat Diyaroğlu, şahsi otomobili ile iş görüşmesine gittikten sonra ceza yediğini öğrendi.

Çıktığı yolculuğun üzerinden bir ay geçmesinin ardından hız limitini aştığına dair kendisine ceza kağıdı gelen Diyaroğlu, 427 kilometre hız yaptığını gösteren EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) cezasını görünce şoke oldu.

427 KİLOMETRE HIZ LİMİTİ CEZASI

270 kilometre hız limiti bulunan otomobiliyle 427 kilometre ile hız cezası yiyen Diyaroğlu, ne olur ne olmaz diye 288 lira trafik cezasını ödedi.

BAŞKA SÜRÜCÜLER DE MAĞDUR OLMASIN

Diyarağlu, 270 kadranı bulunan otomobilinin, 427 kilometre hıza çıkamayacağı için bir yanlışlık olduğunu ve başka sürücülerin mağdur olmaması için yetkililerin bu duruma el atması gerektiğini kaydetti.

"GÖRDÜM, ŞAŞKINA DÖNDÜM"

270 kadranlı otomobiliyle 427 ile ceza yediği için şaşırdığını belirten Diyaroğlu, "Balıkesir'e müşterimle görüşmeye gitmiştim. Bir ay sonra bana ceza geldi. Cezayı görünce şaşırdım, 427 kilometre hızla radara girmişim. Bu arabanın kadranı 270 olmasına rağmen bu arabanın da yapacağı maksimum hız 260-265. Ben bu arabayla 427 ile radara girmişim. Gördüm şaşkına döndüm. Bir hata olduğunun farkındayım ama ben ne olur ne olmaz diye cezayı ödedim. Bir an önce bu hatanın giderilmesi lazım. Çünkü ben yedim ödedim, başka sürücüler de mağdur olmasın." diye konuştu.