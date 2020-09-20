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    Ayvalık'ta orman yangını

    Ayvalık'ta orman yangını

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Beydağ mevkisinde orman yangını çıkarken, ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
    • İHA
    • 20.09.2020 - 00:45
    • Güncelleme : 20.09.2020 - 00:45
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    Saat 21.30 sıralarında Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Beydağ mevkisinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    Vatandaşların durumu bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı ekipler, arazözler, iş makineleri ile müdahale devam ediyor.

    GÜÇLÜ RÜZGAR NEDENİYLE ÇEVREDEKİ EVLER BOŞALTILDI

    Rüzgarın da etkisiyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütülürken, çevredeki evler tahliye edildi.

    Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

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