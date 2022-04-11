Petrol
99.02
-3.66%
Euro
15.96
-0.54%
Dolar
14.66
-0.55%
Altın
921.20
-0.24%
Borsa
2449
2.33%
Bitcoin
595.520
-7.45%
BTXN Coin
31.56
-2.83%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Bolu Dağı'nda kar yağışı

    Bolu Dağı'nın TEM Otoyolu geçişinde kar yağışı başladı. Hafif şekilde etkili olan kar yağışı sonrası karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
    • 11.04.2022 - 23:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bolu Dağı'nda kar yağışı

    İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan D-100 ve TEM yollarının Bolu Dağı geçişinde, gün boyu etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

    Bolu Dağı'nda kar yağışı

    900 rakımlı Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oldu.

    DHA'nın haberine göre, Karayolları ekipleri güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekiplerin çalışmasıyla araçların geçişinde sorun yaşanmadı.

    Bolu Dağı nda kar yağışı #1

    Bolu Dağı nda kar yağışı #2

    Bolu Dağı nda kar yağışı #3

    Bolu Dağı nda kar yağışı #4


    İlginizi Çekebilir

    Kadıköy'de 50 bin taraftar olacak
    Futbol

    Kadıköy'de 50 bin taraftar olacak

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü

    İstanbul'da hava sıcaklıkları düştü, yağmura dikkat
    Gündem

    İstanbul'da hava sıcaklıkları düştü, yağmura dikkat

    Görüş Bildir