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Bolu Dağı'nda kar yağışı

Bolu Dağı'nda kar yağışı

Bolu Dağı'nın TEM Otoyolu geçişinde kar yağışı başladı. Hafif şekilde etkili olan kar yağışı sonrası karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.