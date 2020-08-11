Dolar
7.3284
-0.1267%
Euro
8.6076
-0.094%
Altın
2020.62
-0.3427%
Borsa
1075.52
0%
G. Altın
476.779
-0.349%
Bitcoin
87463.95
0.4181%
23ºC
İstanbul
Açık 23 C

    Malatya'da köylüler taş ocağına isyan etti

    Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgü Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren taş ocağına karşı çıkan bölge halkı, yıllardır arazilerindeki ürünlerden verim alamadıklarını söyleyerek tepki gösterdi.
    • İHA
    • 11.08.2020 - 04:12
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Malatya'da köylüler taş ocağına isyan etti

    Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Görgü (Cafana) Mahallesi'nde faaliyet gösteren taş ocağında dinamitle patlatma yapılacak olması nedeniyle jandarma ekiplerinin bölgedeki vatandaşları güvenli bölgeye çıkarmak istemesi gerginliğe yol açtı.

    Bahçelerinde çiftçilik yaptıklarını ifade eden köylü vatandaşlar, taş ocağı nedeniyle yıllardır mağdur olduklarını ifade ederek bölgeyi terk etmeyeceklerini söylediler.

    Malatya da köylüler taş ocağına isyan etti #1

    "BİR YERE GİTMİYORUZ"

    Tapulu arazilerinden kimsenin zoruyla çıkmayacaklarını belirten vatandaşlar, “Taş ocağında dinamitle patlama yapılacağı için bizim buradan çıkmamızı istiyorlar. Bağda bahçede işimizi bırakıp taş ocağının çalışması için bir yere gitmiyoruz” dediler.

    Jandarma ve köy korucuları bölgede güvenlik önlemi alırken köylülerin arazilerinde beklemesi devam ediyor.

    Malatya'da köylüler taş ocağına isyan etti VİDEO


    Malatya da köylüler taş ocağına isyan etti #2

    Malatya da köylüler taş ocağına isyan etti #3

    Görüş Bildir