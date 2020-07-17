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    Kuzey Irak'ta 2 terörist daha öldürüldü

    Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 17.07.2020 - 18:02
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    Kuzey Irak'ta 2 terörist daha öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Kuzey Irak'ta 2 terörist daha öldürüldü VİDEO

    "SON TERÖRİST ÖLENE KADAR DEVAM EDECEK"

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.

    Kuzey Irak'ta 2 terörist daha öldürüldü #1

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