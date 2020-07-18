Mardin'de 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG terör gruplarından kaçan bir terörist, Mardin Nusaybin'deki sınır karakoluna teslim oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ikna çalışmaları, terör örgütü PKK'daki çözülmeleri hızlandırıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG’li teröristin daha Mardin Nusaybin’deki hudut karakoluna teslim olduğu belirtildi.

1 TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU

Yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG’li terörist daha Mardin Nusaybin’deki hudut karakolumuza teslim oldu" ifadelerine yer verildi.