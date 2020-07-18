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    Mardin'de 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

    Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG terör gruplarından kaçan bir terörist, Mardin Nusaybin'deki sınır karakoluna teslim oldu.
    • AA
    • 18.07.2020 - 09:50
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    Mardin'de 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ikna çalışmaları, terör örgütü PKK'daki çözülmeleri hızlandırıyor.

    Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG’li teröristin daha Mardin Nusaybin’deki hudut karakoluna teslim olduğu belirtildi.

    1 TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU

    Yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG’li terörist daha Mardin Nusaybin’deki hudut karakolumuza teslim oldu" ifadelerine yer verildi.

    Mardin'de 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu #1

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