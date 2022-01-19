İzmir'in Bornova ilçesinde, içerisinde müşterilerin de bulunduğu bir restorana pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı. Polis otomobille kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Saat 20.30 sıralarında İzmir'in Bornova ilçesi Altındağ Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 35 ASM 462 plakalı otomobille cadde üzerinde bulunan restoranın önüne gelen İ.T. ve T.D., müşterilerin içinde bulunduğu iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı.

2 KİŞİ YARALANDI

Açılan ateş sonucu rostoran çalışanlarından E.B. (39) ve müşteri M.K. (41) vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Silahlı saldırganlar geldikleri otomobille kaçarken, durumun bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan E.B. İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, M.K. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelirinin olmadığı belirtildi.

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'de restorana silahlı saldırı: 2 yaralı VİDEO

















