İstanbul'da helikopter destekli Yeditepe Huzur uygulaması
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından yapılan huzur operasyonunda, durdurulan araçlar tek tek arandı.
- İHA
- 09.02.2022 - 21:42
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde helikopter destekli “Yeditepe Huzur Uygulaması” gerçekleştirdi. Trafik Şube Müdürlüğü, Asayiş ve Özel Harekat polislerinin yer aldığı uygulamaya birçok polis ekibi katıldı.
ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANDI
Kuşdili Caddesi’nde yapılan uygulamada şüphelenilen araçlar durdurularak sürücülerin kimlik kontrolleri yapıldı.
Narkotik köpeği Rex şüpheli bulunan araçları didik didik aradı. Uygulamada durumundan şüphe edilen araçlar durdurularak bagaj ve torpido kısmı arandı.