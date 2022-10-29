29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurt içinde ve yurt dışında coşkuyla kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlamaları yurtta ve yurt dışında birçok bölgede sevinçle kutlanıyor. Vatandaşlar yapılan etkinliklere yoğun ilgi gösteriyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yıldönümü arefesinde, yurt içinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.

Ellerinde Türk bayraklarıyla etkinliklere katılan vatandaşlar coşku içerisinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar.

"Beyler, yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz" manşetli gazete dağıttılar

Etkinliklerin düzenlediği adreslerden biri olan Düzce'de Portakal Çiçeği Anaokulu öğrencileri, öğretmenlerinin de desteğiyle Cumhuriyetin 99. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gazete hazırladı.

Öğrenciler, eski dönemlere uygun tasarlanan giysilerle cadde ve sokakta "Yazıyor, yazıyor. Yarın Cumhuriyetin ilan edileceği yazıyor" diye bağırarak "Beyler, yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz" manşetli gazete dağıttı.

Hatay'da anaokulu öğrencileri, Cumhuriyetin ilanını duyuran gazete dağıttı - Video

Ankara'da kutlamalara başlandı

Ankara Gölbaşı’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı’nda tören yapıldı.

Törene Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, İlçe Jandarma Komutanı Mikail Arıkan, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Doğan, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Serdar Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, Meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Rüstemoğlu ve Başkan Şimşek, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk heykeline kaymakamlık ve belediye adına çelenk bıraktı. Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Sakarya'da Atatürk heykeline çelenk bırakıldı

Sakarya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Sakarya Valiliği’nde Atatürk heykeline çelenk sunma programı ile başladı.

Sakarya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunma programı ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Sakarya Valiliğinde bulunan Atatürk heykeline çelenk sunan Vali Çetin Oktay Kaldırım, tören mangasını selamladı.

Törene; Sakarya İl Garnizon Komutanı Ercan Gülden, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Aydın Kutlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şubesi, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü vesilesiyle Valilik önünde düzenlenen törende katılımcıları selamlayan Vali Kaldırım, gençlerin ve çocukların bayramlarını kutladı.

Samsun'da 1919 metrelik bayrakla yürüyüş

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni ile başladı. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir anıta çelenk koydu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden tören şeref defterinin imzalanmasıyla son buldu. Anıttaki törenin ardından 1919 metrelik dev Türk bayraklı yürüyüşü başladı.

1919 metrelik bayraklı yürüyüş, Cumhuriyet Caddesi'nden başlayıp 19 Mayıs Bulvarı ve İstiklal Caddesi boyunca devam ederek DSİ 7. Bölge Müdürlüğü önünde son buldu. Yürüyüşe protokol, askeri bando, Atakum Belediyesi Kadın Bandosu, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kırıkkale'de de Türk bayrağıyla yüründü

Kırıkkale'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Yahşihan ilçesinde kaymakamlık ve belediye tarafından etkinlik düzenlendi. 7'den 70'e vatandaş, bin metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla Devlet Bahçeli Bulvarı'ndan Cumhuriyet Caddesi'ne kadar yürüdü.

Marşlar eşliğinde yürüyen vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı'nı coşkulu bir şekilde kutladı. Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Mustafa Evren ve protokol üyeleri de vatandaşlarla birlikte yürüyüşe katıldı.

Kutlamalar, bando ekibinin seslendirdiği marşların ardından havai fişek gösterisiyle son buldu. Belediye tarafından da etkinliğe katılan vatandaşlara çorba ikramı yapıldı.

Kırıkkale'de bin metrelik Türk bayrağı açıldı - Video

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde Anadolu yöresel giysileriyle defile yapıldı

Yurt dışında da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyükelçiliklerde yapılan resepsiyonlarla kutlandı.

O adreslerden biri de Almanya'da Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ydi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Büyükelçilik'te resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonda Samsun Olgunlaşma Enstitüsünce "Geçmişten geleceğe, gelecekten moderne" defilesi sunuldu.

Defilede, Selçuklu Devleti ve Osmanlı İmparatorluğu dönemi ile Anadolu yöresel kadın giysileriyle günümüz kıyafetlerinden oluşan giysiler beğeniye sunuldu.

Kırgızistan'da Selçuklu ve Osmanlı dönemi rüzgarı

Kırgızistan'da Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, Cumhuriyetin 99'uncu yıl dönümü vesilesiyle resepsiyon düzenledi.

Resepsiyonda, Ankara Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü İlknur Koçbıyık tarafından Kırgızistan'a getirilen Selçuklu ve Osmanlı dönemini yansıtan kıyafetleri taşıyan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğrencilerinin defilesi de yer aldı.