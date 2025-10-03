29 Ekim hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi?

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102. yıl dönümü yaklaşırken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı ülke genelinde hissedilmeye başladı.
Vatandaşlar, bu yıl tatilin hangi günlere denk geldiğini öğrenmek istiyor.
Özellikle öğrenciler, kamu çalışanları ve özel sektör çalışanları “29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim’de yarım gün mesai olacak mı?” sorusuna yanıt arıyor.
29 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR, RESMİ TATİL Mİ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da 29 Ekim resmi tatil olacak.
Türkiye genelinde kamu kurumları, belediyeler, üniversiteler, okullar ve bankalar bu tarihte hizmet vermeyecek.
Kanuna göre 28 Ekim Salı günü öğleden sonra mesai sona erecek.