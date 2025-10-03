29 Ekim hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi? Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl da coşkuyla kutlanacak. Peki, 29 Ekim bu yıl hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü? İşte detaylar…