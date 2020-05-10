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    Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

    Polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, yakalanan 26 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 10.05.2020 - 17:10
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    Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

    Gaziantep'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

    Düzenlenen operasyonda yakalanan 26 kişi "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçuyla gözaltına alındı.

    26 BİN 617 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

    Adreslerde yapılan aramalarda 26 bin 617 uyuşturucu hap, 130 gram uyuşturucu madde, 5 ruhsatsız tabanca ve 4 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

    Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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