Samsun’da zincirleme kaza: 4 yaralı

Samsun'da 3 aracın karıştığı kazasında 1'i hakim 4 kişi yaralandı.

Samsun’un Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu 24. kilometresi Gelemen mevkisinde, Abdurrahman Aydın (61) idaresinde bulunan 55 ABG 51 plakalı kamyon önünde seyreden Erol Bak (52) yönetimindeki 55 AG 500 plakalı otomobile arkadan çarptı.

ARACIN ÇARPTIĞI OTOMOBİL, ÖNÜNDEKİ ARACA VURDU

Çarpmanın eksiyle otomobil de önünde seyir eden Yaşar Adlısanlı yönetimindeki 55 ABL 767 plakalı otomobile arkadan çarptı.

BİRİ HAKİM, 4 KİŞİ YARALANDI

3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araç sürücüleri Abdurrahman Aydın, Erol Bak ile Arda Berk Bak (20) ve Semanur Adlısanlı (22) yaralandılar.

Yaralılardan araç sürücüsü Erol Bak’ın Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi olduğu öğrenildi. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.