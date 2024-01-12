3 ayda yüzde 8,5'ten 88'e çıktı! Bayramiç Barajı'nın su seviyesi yükseldi Çanakkale'de çok sayıda su kaynağını içerisinde barındıran Kaz Dağları'ndan beslenen Bayramiç Barajı'nın su seviyesi, etkili olan sağanak ve kar yağışlarıyla birlikte yüzde 88'e çıktı.

DHA

Son dönemde artan yağışlar barajları iyice doldurdu..

Ekim ayının ortalarında yüzde 8,5 seviyelerine kadar gerileyen, 1 ay önce de yüzde 60 seviyelerine ulaşan 96,5 milyon metreküp su kapasitesine sahip Bayramiç Barajı'nda su seviyesi, kentte devam eden sağanak ve özellikle Kaz Dağları'nda etkili olan kar yağışının ardından yüzde 88'e ulaştı.

Üretici mutlu

Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, Kaz Dağları'nda bu sene yoğun kar yağışın olduğunu söyleyerek, Kaz Dağları'ndan beslenen Bayramiç Barajı'nın su seviyesindeki artışın üreticiyi mutlu ettiğini vurguladı.

"Mağdur olmadan sulama sezonunu atlatacağız"

Bu yıl geçen yıla oranla daha yağışlı bir kış sezonu geçirdiklerini söyleyen Şen, şu ifadeleri kullandı:

Bu yıl hem yağmur hem kar nedeniyle Bayramiç Barajı'na yoğun miktarda su akışı oldu. Geçen sene bu aylarda yüzde 50, 60'larda olan su seviyesi, bugün itibarıyla yüzde 88'e ulaştı. Bu bizi çok mutlu etti. Bugün HES yetkililerinden de aldığım bilgiye göre, bu ayın sonunda barajımızın savak yapması bekleniyor. Bu barajımızın tamamen dolması anlamına geliyor. İnşallah önümüzdeki süreçte güzel bir üretim yılı geçireceğiz. Üreticilerimiz ve çiftçilerimiz mağdur olmadan sulama sezonunu atlatacağız.



Kaz Dağları, geniş bir havzaya sahip. Yağışların çok etkili olduğu dönemlerde bir gecede 15 milyon metreküpe kadar Bayramiç Barajı'nı suyla besleyebiliyor. Bunun etkisiyle de zaten Bayramiç Barajımız çok kısa sürede doluyor. Geçen yıl su seviyesinin düşük olmasındaki sebep, Kaz Dağları'na kar yağışının olmamasıdır. Bu yıl Kaz Dağları hem yağmur hem kar bakımından zengin bir iklime kavuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)