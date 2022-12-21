Haberler

İç Haber

3 ilçede eğitime kar engeli

3 ilçede eğitime kar engeli

Kahramanmaraş'ın Afşin ile Adana'nın Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde, olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.