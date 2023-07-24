3 ilde orman yangınlarında son durum Antalya'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, Manisa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen orman yangınları sürüyor. Ekipler hız kesmeden yangınlara müdahalelerine devam ediyor.

İHA

Yurt genelinde orman yangınları sürüyor.

Geçen yıla oranla yangınlarda artış gözleniyor.

Kahramanmaraş'ta yangına müdahale devam ediyor

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Kabasakal Mahallesi mevkiinde saat 17.00'de çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve jandarma da destek veriyor.

Yangına 16 arazöz, 8 su tankı, 5 yer ekibi, 2 jandarma helikopteri, 4 orman bölge helikopteri, 2 dozer, 1 loader, 1 kepçe, 1 greyder ve 150 personel ile müdahale edilirken, arazinin engebeli olması çalışmaları güçleştiriyor.

Seyrek orman yapısı ve sıklıkla otluk alana sahip bölgede rüzgarın da etkisiyle alevler farklı noktalardan yayılmaya devam ediyor. Yangında şu ana kadar yaklaşık 25 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Manisa'da ormanlık alanda çıkan yangın

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hatıplar Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda ise saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.

Yangına 9 uçak, 15’i gündüz, 4’ü gece görüşlü toplam 19 helikopter, 56 arazöz, 13 su ikmal aracı, 5 iş makinesi, 450 Orman Genel Müdürlüğü personelinin yanı sıra; 15 Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekibi, 13 su tankeri müdahale ediyor. Ayrıca İzmir’den de 3 itfaiye ile birlikte İzmir ve Manisa’dan 10 TOMA, AFAD ekipleri ve 4 ambulans yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Vatandaşlar tahliye ediliyor

Yangın, Hatıplar Mahallesi mevkisinden rüzgarın da etkisiyle Sarısığırlı Mahallesi'ne yöneldi. Mahallede yaşayan vatandaşlar jandarma ekiplerince tahliye edilirken, alevler evlere sıçradı.

Yangında mahsur kalan vatandaşlar jandarma tarafından güvenli bölgelere yönlendirildi. Ayrıca mahalleye komşu olan 3 mahalle de tedbir amaçlı boşaltıldı.

Vali Karadeniz: “14 ev kül oldu”

Ekiplerin yoğun mücadelesi sonrası Sarısığırlı Mahallesi mevkiindeki alevler kontrol altına alındı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, mahalleye giderek incelemelerde bulundu.

Burada açıklamalarda bulunan Vali Karadeniz şu ifadeleri kullandı:

“Sarısığırlı Mahallemiz yangından en fazla etkilenen bölge oldu. Bu mahallemizde 14 ev yangından etkilendi. 3 tane de dam yangında hasar gördü. Herhangi bir can kaybımız yok. Herhangi bir hayvan varlığından da kayıp yok. Sadece bağlı bir köpek yangın nedeniyle telef oldu. Diğer mahallelerimizde herhangi bir tehlike yok ancak tedbiren boşaltma işlemi devam ediyor. Söndürme çalışmaları devam ediyor. Yarından itibaren de hasar tespit çalışmalarına başlanacak. İki yönden ilerledi yangın. Sarıçam Mahallesi tarafındaki kısmı kontrol altına alınması için çalışma devam ediyor. Diğer taraftaki kısım kontrol altında. Diğer taraf da kontrol altına alınırsa soğutma çalışmasına başlanacak. Birkaç saat içerisinde sonuca ulaşırız”

Öte yandan gece görüşlü helikopterlerin de devreye girmesiyle yangına gece de hem havadan hem de karadan müdahale devam ediyor.

Antalya'da sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Göl mevkisindeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına da müdahale sürüyor.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri ile Kaş Belediyesi ekiplerince müdahale ediliyor.

Sazlık alanın bataklık olması nedeniyle müdahaleyi güçlükle yapan ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

Zeytinlik alanda da yangın çıktı

Çayköy Mahallesi'nde zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.