En Son Haber

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde son günlerde oluşan kalabalık, uyarıların ve denetimlerin ardından kısmen azaldı.

Koronavirüs salgınına karşı normalleşme adımlarının atılacağının duyurulmasının ardından son günlerde İstiklal Caddesi’nde kalabalık oluşmuştu.

Harekete geçen Beyoğlu Kaymakamlığı, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için maske takma zorunluluğu ve 3 metre sosyal mesafe kuralı getirdi.

Alınan tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanması kararlaştırıldı.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE YOĞUNLUK AZALDI

Uyarıların ve denetimlerin sıklaştırılması ile beraber vatandaşlar sosyal mesafeye de uyarak caddede yoğunluğu azalttı.

3 metre kuralı sonrası İstiklal Caddesi VİDEO

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Vatandaşlara maske zorunluluğunun ve 3 metre sosyal mesafe kuralının getirildiği caddedeki son durum havadan görüntülendi.

Öte yandan, Beyoğlu Belediyesi, cadde girişine stant kurarak vatandaşlara dezenfektan ve maske dağıttı.