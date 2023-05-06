3 PKK’lı terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu İçişleri Bakanlığı, 3 terör örgütü mensubunun daha ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

İHA

Terör örgütü PKK'yı bitirmeye yönelik operasyonlar hız kesmiyor.

Bu süreçte eli kanlı terör örgütü, operasyonlarla çözülmeye devam ediyor.

Yurt için, sınır ve sınır ötesinde büyük bir mücadele ortaya koyan kahraman Mehmetçik, örgütü mensuplarını yerle bir ediliyor.

Öte yandan kimisi ikna yoluyla kimisi ise örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oluyor.

Bu kapsamda bir haber de İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

"3 PKK'lı terörist daha teslim oldu"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: