3 PKK’lı terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

Terör örgütü PKK'yı bitirmeye yönelik operasyonlar hız kesmiyor.
Bu süreçte eli kanlı terör örgütü, operasyonlarla çözülmeye devam ediyor.
Yurt için, sınır ve sınır ötesinde büyük bir mücadele ortaya koyan kahraman Mehmetçik, örgütü mensuplarını yerle bir ediliyor.
Öte yandan kimisi ikna yoluyla kimisi ise örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oluyor.
Bu kapsamda bir haber de İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.
"3 PKK'lı terörist daha teslim oldu"
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensupları 2013 ve 2015 yılında terör örgütüne katıldıkları ve Suriye ile Irak‘ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 36’ya yükseldi.