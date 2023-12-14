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3 PKK’lı terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

3 PKK’lı terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bulunan barınma alanlarından kaçan 3 terör örgütü mensubunun Habur'daki Hudut Karakolu'na teslim olduğunu açıkladı.