3 yaşındaki Eymen'in üzerine kaynar su döküldü

Erzurum'da, 10 aylık kardeşinin devirdiği çaydanlıktaki kaynar su ile yanan Eymen Günay, hastanede tedaviye alındı.

Erzurum'un Hınıs ilçesine bağlı Aliçavuş Mahallesi'nde yaşayan Yıldız-Semih Günay çiftinin 10 aylık bebeği Ali, mutfakta bulunan set üstü ocağa tutunup ayağa kalkmak istedi.

Bu sırada ise ocakta bulunan ve içi kaynar su ile dolu olan çaydanlık, 3 yaşındaki Eymen Günay'ın üzerine döküldü.

VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Minik Ali yara almadan kurtulurken, ağabeyi Eymen'in vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Ambulansla Hınıs Devlet Hastanesi'ne götürülen Eymen Günay, buradaki ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

TEDAVİYE ALINDI

Yanık Tedavi Merkezi'nde tedaviye alınan küçük Eymen’in başı, kolları, ayağı ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2 ve 3'ncü derece yanıklar olduğu bildirildi.

Eymen Günay'ın sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.