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    3 yıldır firari olan suçluyu JASAT Denizli'de yakaladı

    Çal ilçesinde, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan Huriye T., saklandığı akrabasının evinde ele yakalanarak tutuklandı.
    • DHA
    • 05.08.2020 - 19:35
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    3 yıldır firari olan suçluyu JASAT Denizli'de yakaladı

     

    Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapma suçlarından 13 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 3 yıldır aranan Huriye T.'nin akrabasının evinde saklandığını tespit etti.

    TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Dün adrese operasyon düzenleyen Çal Jandarma Karakolu ekipleriyle ile JASAT ekibi, Huriye T.’yi yakalayıp, gözaltına aldı.

    Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Huriye T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    3 yıldır firari olan suçluyu JASAT Denizli'de yakaladı #1

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