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    Dağcılar, 30 Ağustos'ta Ağrı Dağı'nda Türk bayrağını dalgalandıracak

    Zafer Bayramı etkinlikleri nedeniyle harekete geçen 100 kişilik dağcı grubu, 30 Ağustos'ta Ağrı Dağı'nın zirvesinde Türk bayrağını dalgalandırarak İstiklal Marşı'nı okuyacak.
    • 29.08.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 09:32
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    Dağcılar, 30 Ağustos'ta Ağrı Dağı'nda Türk bayrağını dalgalandıracak

    30 Ağustos Zafer Bayramı için yurt genelinde hazırlıklar sürüyor.

    Her yıl coşkuyla ve çeşitli etkinliklerle kutlanan milli bayram için bir hazırlık da dağcılardan geldi.

    100 dağcı Ağrı Dağı'na tırmanacak

    Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF), Zafer Bayramı için Türkiye'nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı'nda tırmanış etkinliği düzenledi.

    Etkinliğe katılan 30’u yabancı olmak üzere 100 kişilik dağcı grubu Doğubayazıt’a gelerek tırmanış için hazırlıklara başladı.

    Dağcılar, 30 Ağustos ta Ağrı Dağı nda Türk bayrağını dalgalandıracak #1

    Zirvede Türk bayrağını dalgalandıracaklar

    Bu kapsamda, dağcı grubu 3 bin 200 metrede bulunan ilk kamp alanına ulaşmak için yürüyüşe başladı.

    30 Ağustos’ta hedefe ulaşmak için harekete geçen dağcılar, zirvede Türk bayrağını dalgalandırıp İstiklal Marşı’nı okuyacak.

    Dağcılar, 30 Ağustos ta Ağrı Dağı nda Türk bayrağını dalgalandıracak #2

    Dağcılar, 30 Ağustos ta Ağrı Dağı nda Türk bayrağını dalgalandıracak #3

    Dağcılar, 30 Ağustos ta Ağrı Dağı nda Türk bayrağını dalgalandıracak #4


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