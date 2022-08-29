Dağcılar, 30 Ağustos'ta Ağrı Dağı'nda Türk bayrağını dalgalandıracak

Zafer Bayramı etkinlikleri nedeniyle harekete geçen 100 kişilik dağcı grubu, 30 Ağustos'ta Ağrı Dağı'nın zirvesinde Türk bayrağını dalgalandırarak İstiklal Marşı'nı okuyacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı için yurt genelinde hazırlıklar sürüyor.

Her yıl coşkuyla ve çeşitli etkinliklerle kutlanan milli bayram için bir hazırlık da dağcılardan geldi.

100 dağcı Ağrı Dağı'na tırmanacak

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF), Zafer Bayramı için Türkiye'nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı'nda tırmanış etkinliği düzenledi.

Etkinliğe katılan 30’u yabancı olmak üzere 100 kişilik dağcı grubu Doğubayazıt’a gelerek tırmanış için hazırlıklara başladı.

Zirvede Türk bayrağını dalgalandıracaklar

Bu kapsamda, dağcı grubu 3 bin 200 metrede bulunan ilk kamp alanına ulaşmak için yürüyüşe başladı.

30 Ağustos’ta hedefe ulaşmak için harekete geçen dağcılar, zirvede Türk bayrağını dalgalandırıp İstiklal Marşı’nı okuyacak.