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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak üzere Ayasofya Camii'ne gitti.
    • AA
    • 07.08.2020 - 13:00
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde

    Ayasofya Camii'nin 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından bugün 3'üncü cuma namazı kılındı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Kısıklı'daki evinden hareket ederek Ayasofya Camii'ne cuma namazı kılmak için gitti.

    ERDOĞAN'IN AYASOFYA'DA 2'NCİ CUMA'SI

    Bugün kılınacak olan cuma namazı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'da eda ettiği 2'nci cuma namazı oldu.

    HAZIRLIKLARA SABAH SAATLERİNDE BAŞLANDI

    3'üncü cuma namazı için Ayasofya'daki hazırlıklara sabah saatlerinde başlanırken, cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii nde #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii nde #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii nde #3

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