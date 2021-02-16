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    İstanbul'da trafik yoğunluğu

    Sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanan E-5 karayolunda trafik yoğunluğunun yüzde 50'lere ulaştığı görüldü.
    • İHA
    • 16.02.2021 - 09:41
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 10:23
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    İstanbul'da trafik yoğunluğu

    Geçtiğimiz hafta yapılan uyarılarla birlikte İstanbul, kar yağışına teslim oldu.

    Kar yağışıyla birlikte bazı bölgelerde trafik yoğunluğu meydana geldi.

    İstanbul'da sabah saatlerinde vatandaşlar işe gitmek için yollara düşünce trafik yoğunluğu oluştu.

    E-5'TE YOĞUNLUK

    E-5 karayolu Maltepe mevkiinde de trafiğin yoğun olduğu gözlendi.

    ARA ARA KAR YAĞIŞI GÖRÜLDÜ

    Trafik yoğunluğunun yüzde 50'lere kadar ulaştığı görüldü. Öte yandan kar yağışının ara ara etkili olduğu gözlendi.

    İstanbul'da trafik yoğunluğu ViDEO

    İstanbul da trafik yoğunluğu #1

    İstanbul da trafik yoğunluğu #2

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