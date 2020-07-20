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    Kuzey Irak'ta 3 terörist öldürüldü

    MSB resmi Twitter hesabından, Irak'ın kuzeyinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
    • AA
    • 20.07.2020 - 19:05
    • Güncelleme : 20.07.2020 - 19:05
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    Kuzey Irak'ta 3 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), yurt içinde ve dışında PKK'lı teröristlere karşı yürüttüğü operasyonlar devam ediyor.

    Bu operasyonlar kapsamında, Irak'ın kuzeyi, Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröriste yönelik hava harekatı icra edildi.

    Kuzey Irak'ta 3 terörist öldürüldü VİDEO

    3 PKK'LI DA ÖLDÜRÜLDÜ

    Düzenlenen harekatta 3 terörist de etkisiz hale getirildi.

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." ifadelerine yer verildi.

    Kuzey Irak'ta 3 terörist öldürüldü #1

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