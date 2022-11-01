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    Bursa'da soğuk hava deposunda yangın çıktı

    Bursa'da bir soğuk hava deposunda çıkan yangın korku dolu anlar yaşatıyor. Yangında 3 işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Söndürme çalışmaları sürüyor.
    • 01.11.2022 - 01:20
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 01:22
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    Bursa'da soğuk hava deposunda yangın çıktı

    Bursa'da saat 23.00 sıralarında Ağaköy'de özel bir soğuk hava deposunda işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

    Yangın kısa sürede büyüdü ve fabrikayı da sardı. Yangına ilk müdahaleyi işçiler ve bölge sakinleri yaptı.

    İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti

    Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler de ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Fabrikadan gökyüzüne yükselen alevler ilçenin bir çok noktasından görülüyor.

    Bursa da soğuk hava deposunda yangın çıktı #1

    Yangın kontrol altına alındı

    İHA'nın haberine göre, İtfaiye ekiplerinin 1,5 saate yakın süren amansız mücadelesinin ardından alevler kontrol altına alındı. Olay yerine gelen ambulanslarla yangından etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa da soğuk hava deposunda yangın çıktı #2

    Bursa da soğuk hava deposunda yangın çıktı #3

    Bursa da soğuk hava deposunda yangın çıktı #4


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