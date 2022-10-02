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    İstanbul'da beklenen yağmur başladı

    Sabah saatlerinde aniden bastıran yağmur, hafta sonunu fırsat bilerek dışarı çıkan vatandaşlara zor anlar yaşattı.
    • 02.10.2022 - 12:08
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 12:26
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    İstanbul'da beklenen yağmur başladı

    İstanbul'da yaz sıcaklıkları geride kaldı...

    Son 2 günde etkili olan aşırı sıcakların ardından megakent için 4 günlük yağış raporu paylaşıldı.

    Bu sabah saatlerinde üzünü göstermeye başlayan yağmur, Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane, Beyoğlu, Şişli, Zeytinburnu, Avcılar ve Beylikdüzü ile Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir'de etkili oluyor.

    Trafiği de etkiledi

    Zaman zaman bastıran yağmur nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

    Öte yandan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

    İstanbul'da beklenen yağmur başladı ViDEO

    İstanbul da beklenen yağmur başladı #1

    Taksim'e akın ettiler

    Toplu taşıma araçlarının duraklarına sığınanların yanı sıra tedbir alarak şemsiyeleriyle çıkanlar da dikkatlerden kaçmadı.

    Pazar gününü dışarda geçirmek isteyen birçok vatandaş da kentin en kalabalık bölgelerinden biri olan Taksim'e akın etti.

    İstanbul da beklenen yağmur başladı #2

    Yağmur planları bozdu

    Burada da yüzünü gösteren yağmur, hafta sonu planlarını adeta engelledi.

    İHA'nın aktarımına göre; İstiklal Caddesi girişine gelen seyyar esnaflar da yağışlı havadan faydalanmak için şemsiye satarak para kazanmaya çalıştı.

    İstanbul da beklenen yağmur başladı #3

    İstanbul da beklenen yağmur başladı #4


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