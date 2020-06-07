Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı

Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

4 İLDE SAĞANAK UYARISI

Öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor. Hava sıcaklığı, ülke genelinde 2-4 derece artacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.