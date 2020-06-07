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    Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı

    Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor.
    • AA
    • 07.06.2020 - 09:43
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    Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

    4 İLDE SAĞANAK UYARISI

    Öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

    Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor. Hava sıcaklığı, ülke genelinde 2-4 derece artacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

    Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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