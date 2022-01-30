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    Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 4 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 30.01.2022 - 18:08
    • Güncelleme : 30.01.2022 - 18:19
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    Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor.

    Mehmetçik tarafından korunan Barış Pınarı bölgesinden her gün başarılı bir operasyon haberi geliyor.

    Bölgede kuş uçurtmayan askerlerimiz, her türlü saldırı ve sızma girişiminin önüne geçiyor.

    4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 4 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Teröre ve teröriste geçit yok! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz."

    Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi #1

     

     



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