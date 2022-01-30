Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 4 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
- AA & Ensonhaber
- 30.01.2022 - 18:08
- Güncelleme : 30.01.2022 - 18:19
Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor.
Mehmetçik tarafından korunan Barış Pınarı bölgesinden her gün başarılı bir operasyon haberi geliyor.
Bölgede kuş uçurtmayan askerlerimiz, her türlü saldırı ve sızma girişiminin önüne geçiyor.
4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 4 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Teröre ve teröriste geçit yok! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz."