Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşuyor

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşma yapıyor.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşma yapıyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Çanakkale’de meydana gelen yangının kontrol altına alındığını öğrendik. Yangınların yanan ağaçların da canlı olduğunu unutmamamız gerekiyor.

Çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakılması açısından ormanlarımızın korunması çok önemli.Hendekte 7 vatandaşımız hayatını kaybetti.

O insanlar fabrikada evlerine helal ekmek götürmek için çalışıyorlardı. Devlet ruhsat vermişti, günün 24 saati orada çalışılıyor ama siz önlem almıyorsunuz patlamalar oluyor ve insanlar hayatını kaybediyor.

Fabrikanın geçmişi temiz değil. Daha önce patlamalar oluyor ama o fabrikanın sahibi kimse, tekrar tekrar o fabrikayı açabiliyor.

Fabrikanın sahibi Sakarya MÜSİAD Başkanı, daha cenazeler defnedilmeden ziyafet yemeği veriyorlar. Bir de bunu sosyal medyada paylaşıyorlar. İnsan eti yiyorsunuz siz insan eti.



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