Tunceli'de teröristlere ait 2 sığınak imha edildi

Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 sığınak daha tespit edilerek kullanılmaz hale getirildi.

Güvenlik güçleri, Tunceli'de düzenledikleri operasyonlarla terör örgütlerini zarara uğratıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında Hozat ilçesi kırsalında operasyon düzenledi.

2 sığınak tespit edildi

Arazide arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 sığınak tespit etti.

AA'nın haberine göre sığınaklarda yapılan aramalarda; 2 büyük LPG tüpü, 100 metre naylon, 550 kilogram un, 50 kilogram şeker, 60 kilogram pirinç, 110 kilogram bulgur, 50 kilogram peynir, 20 kilogram zeytin, 30 kilogram makarna, 50 kilogram tuz, 25 kilogram sıvı yağ, 20 kilogram çay, 5 kilogram çikolata ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

İmha edildi

Jandarma ekiplerince sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.