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    İstanbul'da şiddetli rüzgar

    Gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yağmur ve rüzgar zor anlar yaşattı. Taksim Meydanı’nda sert esen rüzgar nedeniyle birçok kişinin şemsiyesi ters döndü.
    • DHA
    • 12.01.2022 - 09:36
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    İstanbul'da şiddetli rüzgar

    İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava sabah işe gitmek için dışarı çıkanlara zor anlar yaşattı.

    Evlerinden çıkanlar, soğuk ve yağışlı hava ile karşılaştı.

    ŞEMSİYELER TERS DÖNDÜ

    Sert esen rüzgar nedeniyle Taksim Meydanı’nda şemsiyeler ters döndü.

    Ters dönen ve kırılan şemsiyeleri temizlik görevlileri topladı.

    İstanbul da şiddetli rüzgar #1

    İstanbul da şiddetli rüzgar #2

    İstanbul da şiddetli rüzgar #3

    İstanbul da şiddetli rüzgar #4

    İstanbul da şiddetli rüzgar #5

    İstanbul da şiddetli rüzgar #6


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