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İstanbul'da şiddetli rüzgar

İstanbul'da şiddetli rüzgar

Gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yağmur ve rüzgar zor anlar yaşattı. Taksim Meydanı’nda sert esen rüzgar nedeniyle birçok kişinin şemsiyesi ters döndü.