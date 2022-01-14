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    Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

    Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı.
    • AA
    • 14.01.2022 - 01:22
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    Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

    Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 864'üncü gününde sürüyor.

    17 YAŞINDA KANDIRILAN OĞLU İÇİN NÖBETE BAŞLADI

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden, 17 yaşında dağa götürülen oğlu Enes için gelen anne Çiğdem Adak da oturma eylemine dahil oldu.

    Anne Adak, gazetecilere, oğlunun tekstil sektöründe çalışırken dağa götürüldüğünü belirterek, evladına kavuşmak istediğini söyledi.

    Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı #1

    "OĞLUM KORKMA, DEVLET YANIMIZDA"

    Çocukların ve gençlerin kandırıldığını dile getiren Adak, "Çocuğumu HDP'den istiyorum." dedi.

    Adak, oğluna seslenerek, "Oğlum korkma her zaman devlet yanımızda. Bir yolunu bul, kaç gel. Çocuklarımızı kandırmasınlar, ellerini çocuklarımızın üzerinden çeksinler. Çocuğumu geri istiyorum." diye konuştu.

    Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı #2

    Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı #3


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