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    Denizli'de orman yangını

    Denizli'nin Çardak ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına müidahale ediliyor.
    • AA
    • 03.09.2020 - 18:16
    • Güncelleme : 03.09.2020 - 18:16
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    Denizli'de orman yangını

    Denizli'nin Çardak ilçesi Hayriye Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

    YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

    Yangına 2 helikopter, 70 orman işçisi ve 30 arazözle müdahale ediliyor. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına ekiplerin müdahalesi zaman zaman zorlaşıyor.

    Jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri ise yangına yakın mahallelerde güvenlik önlemi aldı.

    Bu arada yangının yerleşim yerine ulaşmaması için tarlaların iş makinesiyle sürüldüğü görüldü.

    Denizli’deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor VİDEO


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