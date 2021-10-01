İstanbul’da helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması

İstanbul'da akşam saatlerinde helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada şüpheli araçlar arandı, ehliyet ve ruhsat kontrolü yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen Yeditepe Huzur Uygulamasına polis helikopteri havadan destek verdi.

ÇALIŞMA RUHSATI OLMAYAN TAKSİYE CEZA

Taksim noktasındaki uygulamada da görev icra eden polis ekipleri durdurdukları taksi sürücüsüne belediye çalışma ruhsatı olmadığından dolayı bin 339 Türk Lirası cezai işlem uygulandı. Taksi ise Yediemin Otoparkına çekildi.

EHLİYET, RUHSAT KONTROLÜ YAPILDI, GBT'LER SORGULANDI

Uygulamada olumsuz bir durumun yaşanması ihtimaline karşın özel harekat polisleri de yer aldı. Şüphelenilen araçlar durdurularak sürücülerinin ehliyete ve ruhsat kontrolleri yapıldı. Uygulama kapsamında hal ve hareketlerinden şüphe edilen kişilerin de GBT’leri sorgulandı.



