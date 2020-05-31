Kastamonu’da bir köy karantinaya alındı

Kastamonu’da bir köy karantinaya alındı

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Taşköprü ilçesinde İstanbul’dan gelen ailenin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine köyde karantinaya uygulanmaya başlandı.

İstanbul’da gyaşayan B.U. (75) ve eşi D.U. (83), çocukları ve torunlarıyla birlikte Kastamonu'nun Taşköğrü ilçesine bağlı köylerine geldi.

Ramazan Bayramın ardından çocuğu, gelini ve torunu İstanbul’a dönen ailenin gelini Ş.U, kısa süre sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Eşinin testi pozitif çıkan B.U’nun oğlu babasının da ateşinin yüksek olması nedeniyle 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

Bunun üzerine baba B.U, sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TESTLER POZİTİF ÇIKTI

Burada yapılan korona testi pozitif çıkan B.U’nun ardından eşi D.U’da Kastamonu Devlet Hastanesi’nde korona virüs şüphesiyle tedavi altına alındı.

14 GÜN KARANTİNA UYGULANACAK

Olayın ardından Taşköprü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Taşköprü’nün Karşı köyü 14 gün süre ile karantinaya alındı. Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışını kontrol altına aldı.