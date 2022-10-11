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    3 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

    İkna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
    • 11.10.2022 - 17:56
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 17:59
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    3 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

    Yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürülen operasyonlarla teröristlere kaçacak alan bırakılmazken, örgüt içindeki çözülmeler de devam ediyor…

    İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 3 terörist daha silah bıraktı.

    Güvenlik güçlerine teslim oldular

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK'dan kaçan teröristlerin, güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

    Teslim olan terörist sayısı 98'e yükseldi

    Teslim olan örgüt mensuplarının 2005 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

    İkna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022'den itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 98’e yükseldi.


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