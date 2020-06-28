Kayışdağı'ndaki orman yangının ayrıntılarını yerinden aktaran TRT muhabiri Büşra Çelik yangın söndürme helikopterinden boşaltılan suların altında kalmasıyla canlı yayında zor anlar yaşadı.

Akşam saatlerinde İstanbul'da Kayışdağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangını ihbar alan ekipler anında müdahaleye başladı. Havadan ve karadan başlatılan çalışmalarla yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında yer ekiplerinin çalışmalarına havadan destek veren helikopter ve uçakların da yanının söndürülmesinde etkili olduğu anlarda haberciler de olay yerinden canlı yayınlar yaptı.

TRT muhabirinin zor anları VİDEO

SÖNDÜRME SULARININ ALTINDA KALDI

Ayrıntıları aktarmak üzere orada bulunan TRT muhabiri Büşra Çelik, canlı yayın esnasında, söndürme helikopterinin boşalttığı suların altında kaldı.

Tepeden tırnağa ıslanan muhabir Çelik, zor anlar yaşasa da ayrıntıları aktarmaya devam etti.