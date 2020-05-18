Adana'da orman yangını

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Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Saat 21.30 sıralarında Turgutlu Mahallesi sakinleri, ormanlık alandan yükselen alevleri görünce durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı söndürme ekipleri, bölgele sevk edildi.

RÜZGARIN ETKİSİYLE KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına müdahale için Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerde destek olarak gönderildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangının sarp arazide olması nedeniyle ekipler, müdahale etmekte güçlük çektiği belirtildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalara devam ediyor.

Kozan'da bir gün önce de orman yangını çıkmıştı.