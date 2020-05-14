Jandarma ekiplerince yurt dışından uyuşturucu getirerek, kapalı olması gereken kafede uyuşturucu satan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da jandarma ekipleri; Bahçelievler ve Zeytinburnu'nda kafe işleten V.Y. liderliğindeki şebekenin yurt dışından getirdikleri uyuşturucu maddeleri koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kapalı bulunan kafenin müşterilerine, çeşitli iletişim yollarını kullanarak sattıkları ihbarını üzerine harekete geçti.

İhbar üzerine jandarma ekiplerince, teknik ve fiziki takibe alınan V.Y.nin bağlantılı olduğu şahıslar, kullandığı mekânlar ve araçlar tespit edildi.

ŞÜPHELİLER TAKİBE ALINDI

Jandarma ekipleri, V.Y. liderliğindeki şebeke üyelerinin uyuşturucu maddeleri sakladıkları depoyu ve yakalanmamak için her sevkiyatta kullandıkları farklı araçları yakın takibe aldı.

Uyuşturucu maddenin zula tabir edilen yerden yine farklı bir araç ile taşındığının belirlenmesi üzerine ekipler tarafından, eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu ViDEO

8 ZANLI TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri, şüphelilerin kullandığı araç bagajındaki valizde ve zula olarak kullandığı evde yaptıkları detaylı aramalarda, 29 kilogram scunk, 36 bin uyuşturucu hap, bir miktar kokain ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

V.Y. ve bağlantılı olduğu toplam 7 kişi yakalanırken şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.