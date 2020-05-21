399 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı

Dijital ortamda yapılan atamaların sonuçları, bugün saat 17.00 itibarıyla öğrenilebilecek.

399 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda ataması gerçekleştirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının atamalarının koronavirüs tedbirleri kapsamında dijital ortamda noter huzurunda yapıldığını belirtti.

Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumlarının dikkate alındığını aktaran Selçuk, toplam 399 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda atamasının gerçekleştirildiğini kaydetti.

48 KAMU KURUM VE KURULUŞUNDA İSTİHDAM İMKANI

Ataması yapılan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına 48 kamu kurum ve kuruluşunda istihdam imkanı verildiğini ifade eden Selçuk, atananların 291'inin erkek, 108'inin kadın olduğu, atama tekliflerinin e-uygulama üzerinden personel talep eden kamu ve kuruluşlarına yapıldığı bilgisini paylaştı.

"KAHRAMANLARIMIZ VE AİLELERİMİZİN YANINDAYIZ"

Bakan Selçuk, "Ramazan Bayramı öncesinde atamaların gerçekleştirilmiş olması durumu daha da anlamlı kıldı. Şehitlerimizi saygı, sevgi, rahmet ve minnetle yad ediyoruz.

Vatan için canını ortaya koyan kahramanlarımız ve ailelerimizin her zaman yanındayız. Biz ülkemiz için çalışan büyük bir aileyiz." ifadelerini kullandı.

ATAMA SONUÇLARI

Atama sonuçlarına bugün saat 17.00 itibarıyla "https://kamusonuc.ailevecalisma.gov.tr/SorguSehitGaziAtama" adresinden ulaşılabilecek.