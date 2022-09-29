4. Dünya Göçebe Oyunları, Bursa'da başladı

Dünya Etnospor Konfederasyonunca dördüncüsü Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın ilk gününde, atlı okçuluk müsabakaları başladı.

İznik Gölü kıyısında gerçekleştirilen oyunlar kapsamında Türklerin ata sporlarından olan ve dünya geleneksel okçuluk literatürüne "Kabak atışı" adıyla geçen geleneksel okçuluk yarışlarında 30 ülkeden 74 sporcu mücadele ediyor.

4. Dünya Göçebe Oyunları'nın düzenlendiği etkinlik alanına gelen Bilal Erdoğan, AA muhabirine, Türkiye'nin bu tür uluslararası organizasyonlarda başarılı bir ülke olduğunu söyledi.

Organizasyonun ilk 3'ünün Kırgızistan'da gerçekleştirildiğini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kırgız dostlarımız çok büyük gayretle başarılı işler yaptılar Issık Göl'ün kenarında. Şimdi bizim İznik Gölü'nün kenarında olmamızın da bununla ilişkisi var. Bir yandan Issık Göl'e benzeyen büyük göl olması, ecdadımızın, atalarımızın bu tür büyük göllere bereketinden dolayı ululuk atfetmesi; bunları düşündüğümüz zaman İznik seçildi. Bir yandan İznik'in güzelliği her türlü etkinlik için muhteşem. Gerçekten görülmesi, tanınması gereken bir yer. Tarihi zenginliği ortada. Hem Bizans'a hem Selçuklu'ya hem Osmanlı'ya başkentlik yapmış, çini sanatının en güzel örneklerinin verildiği yer. Eşrefoğlu Rumi gibi Davud-i Kayseri gibi inanç büyüklerimizin metfun olduğu şehrimiz."

Şehrin fatihi Orhan Gazi'nin ordusunda Kırgız savaşçıların da bulunduğunu dile getiren Erdoğan, bu nedenle ilçede Kırgızlar Türbesi'nin olduğunu bildirdi.

"Dünya Göçebe Oyunları alanında tek diyebiliriz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birçok yabancı devlet adamının katılımıyla Dünya Göçebe Oyunları'nın açılışını yapacaklarını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dünyanın kültürlerinin yaşaması ve yaşatılması için buradayız. 100'e yakın ülkeden gelen sporcular geleneksel sporlarda yarışacaklar 11 dalda. Müsabakalar yaparak en iyinin kim olduğunu bulmaya çalışacağız. Yaklaşık 30 branşta da sporcular gelip ülkelerinin dışında belki ilk defa kendi geleneksel sporlarını tanıtacaklar. Dünyanın bu kadar kültürel zenginliğini 4 gün içinde bir yerde görmek gerçekten mümkün değil. Bu anlamda Dünya Göçebe Oyunları alanında tek diyebiliriz. Dünyanın en büyük geleneksel spor etkinliği ve biz vatandaşlarımızı çok kolayca ulaşabilecekleri İznik'e bekliyoruz. Bugün çok büyük bir kalabalık var, gözlerde mutluluk var onun için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Geleneksel sporların geliştirilmesinin dünyanın kültürel zenginliğine olan katkısının çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz."

"Geleneksel Okçuluk Federasyonu son 3 yıldır Türkiye'nin en hızlı büyüyen federasyonu"

Bilal Erdoğan, Kovid-19 salgınının araya girmesiyle birkaç yıldır etnospor organizasyonlarının aksadığını belirtti.

İki senelik kayıp olmasa belki daha farklı noktalara gelinebileceğini vurgulayan Erdoğan, buna rağmen Dünya Etnospor Konfederasyonunun kurulduğu 2015'ten bu yana her sene halkın artan ilgisiyle karşılaştıklarını bildirdi.

Geleneksel sporların yaşatıldığı federasyonların son yıllarda büyüdüğünü ifade eden Erdoğan, "Geleneksel Okçuluk Federasyonu, son 3 yıldır Türkiye'nin en hızlı büyüyen federasyonu. 10 binin üzerinde lisanslı sporcusu, 600'ün üzerinde spor kulübünün katılımı söz konusu. Bunun devamını inşallah ciritte göreceğiz, inşallah güreşlerimizde göreceğiz. Atlı okçuluk gibi seyir zevki çok yüksek olan, çok zor olan ama bizim kendi sporumuz olan branşlarda hızlı bir gelişmeyi izleyeceğiz. Bu branşların birçoğu yaş da tanımıyor. Mesela aşık, geleneksel oyunumuz, her yaşta yapılabilecek bir oyunumuz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak dünyanın en büyük geleneksel spor etkinliği olan Göçebe Oyunlarını desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.