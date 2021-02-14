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    4 ilde sit alanları 'koruma alanı' oldu

    ZONGULDAK, Denizli, Isparta ve Konya'da bulunan bazı doğal sit alanları, doğal koruma, sürdürülebililir koruma, kontrollü kullanım ve nitelikli doğal koruma alanı olarak tescil edild
    • DHA
    • 14.02.2021 - 06:40
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    4 ilde sit alanları 'koruma alanı' oldu

     

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün, Zonguldak Cehennemağzı Mağaraları, Denizli Honaz Dağı, Isparta Beyşehir Gölü ile Pınargözü Mağarası ve Konya Beyşehir Gölü Doğal Sit Alanlarına yönelik koruma alanı tescili kararları, Resmi Gazete'de ilan edildi.

    ZONGULDAK'TA CEHENNEMAĞZI MAĞARALARI

    Buna göre; Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bulunan Cehennemağzı Mağaraları Doğal Sit Alanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Olur'u ile doğal sit- nitelikli doğal koruma alanı olarak tescil edildi.

    4 ilde sit alanları koruma alanı oldu #1

    DENİZLİ'DE HONAZ DAĞI MİLLİ PARKI

    Denizli'nin Honaz, Pamukkale, Serinhisar ve Tavas ilçeleri sınırları içinde kalan Honaz Dağı Milli Parkı Doğal Sit Alanı, Bakanlık oluru ile doğal sit - sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescillendi.

    4 ilde sit alanları koruma alanı oldu #2

    ISPARTA'DA BEYŞEHİR GÖLÜ VE PINARGÖZÜ MAĞARASI

    Isparta Yeniyaşarbademli ve Şarkikaraağaç ilçelerindeki Beyşehir Gölü ile Pınargözü Mağarası Doğal Sit Alanı, doğal sit- nitelikli doğal koruma alanı ve doğal sit- sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescil edildi.

    Ayrıca alanın doğal sit - kesin korunacak hassas alan tesciline ilişkin idari süreç sürüyor.

    4 ilde sit alanları koruma alanı oldu #3

    KONYA'DA BEYŞEHİR GÖLÜ

    Konya Beyşehir Gölü Doğal Sit alanı ise doğal sit - nitelikli doğal koruma alanı ile doğal sit - sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı şeklinde tescillendi.

    Söz konusu koruma alanı olarak tescil edilen alanların koordinat ve parsel bilgileri de Resmi Gazete'de ilan edildi.

    4 ilde sit alanları koruma alanı oldu #4

     

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