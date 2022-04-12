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    4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 27 gözaltı

    Gaziantep merkezli olarak 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı.
    • 12.04.2022 - 18:38
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    4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 27 gözaltı

    Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    Ekiplerin yaptığı araştırma sonunda yasa dışı bahis oynatan şüpheliler ile adresleri tespit edildi.

    27 şüpheli gözaltına alındı

    DHA'nın haberine göre, savcılık izninin alınmasının ardından şüphelilerin 4 ildeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Yapılan operasyonlarda organizatörlerin de aralarında olduğu 27 şüpheli gözaltına alındı.

    Çok sayıda para ve kredi kartı ele geçirildi

    Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 594 bin 700 TL, 52 bin 900 euro, 152 bin 212 dolar, 1 tabanca ile çok sayıda kredi kartı ve dijital materyal ele geçirildi.

    Öte yandan MASAK raporu incelemesi ile 25 şüphelinin banka hesaplarını dondururken, suç gelirleri ile elde edildiği tespit edilen 1 araç ile 1 gayrimenkule el konuldu, 2 adet araca da satılamaz şerhi konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorgulanmalarına başlandı.

    4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 27 gözaltı #1

    4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 27 gözaltı #2

    4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 27 gözaltı #3

    4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 27 gözaltı #4


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