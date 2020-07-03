4 yaşındaki Leyla'nın amcası: Leyla benim ciğerim

Kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan minik Leyla'nın mahkemesi bugün görüldü.

15 Haziran 2018 tarihinde kaybolan 4 yaşındaki Leyla'nın cinayet şüphelisi olarak tutuklu yargılanan amcası, bugün hakim karşısına çıktı.

Ramazan Bayramı sebebiyle yaşadıkları şehir merkezinden Bezirhane köyüne giden Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin kızı Leyla Aydemir köyde kayboldu.

Kaybolmasının 18'inci gününde bulunan Leyla'nın cansız bedeni, köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkisinde bulundu.

Nihat Aydemir'in 33 yaşındaki kuzeni Mehmet Ali Aydemir, 18 Temmuz günü 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

7 SANIĞA DAVA AÇILDI

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mehmet Ali Aydemir'in de aralarında olduğu 7 sanık hakkında 'Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'İştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası istemiyle 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Davanın 20 Eylül 2019 günü görülen ilk duruşmasında, baba Nihat Aydemir sanıklardan şikayetçi olmadı. Anne Şükran Aydemir ise şikayetçi oldu. Mahkeme heyeti, Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir'i 'suçu işlediğine yönelik somut deliller bulunduğu ve dinlenilmeyen tanıklar üzerinde baskı kurma ihtimali olduğu' gerekçesiyle tutukladı. 19 Aralık 2019 günü, dosya üzerinden yapılan tutukluluk değerlendirmesinde ise Mehmet Ali Aydemir, 'mevcut delil durumu ile tutuklulukta geçen süre ve dosyanın geldiği aşama' dikkate alınarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 SANIĞA MÜEBBET İSTENDİ

Davada, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını celse arasında mahkeme heyetine sundu. Cumhuriyet savcısı, tutuklu yargılanan amca Yusuf Aydemir ile akrabaları Mehmet Ali Aydemir ve köylüleri Besim Dursun'un 'fikir ve eylem birliği içerisinde Leyla'yı öldürdüklerinin anlaşıldığını' belirterek, ağırlaştırılmış müebbet ile 14'er yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

SAVCI TUTUKLULUKLARINI TALEP ETTİ

Tutuksuz sanıklar Mehmet Ali Aydemir'in ablası Ayşe Artam ve eniştesi Yıldırım Artam hakkında 'Cinayete ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna yardım' suçundan 29 yıl 4'er aya kadar hapis cezası talep eden savcı, amca Musa Aydemir ile Besim Dursun'un eşi Hatun Dursun'un ise beraat ettirilmesini istedi. Cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanıklar Mehmet Ali Aydemir, Besim Dursun, Ayşe Artam ve Yıldırım Artam'ın, hükümle birlikte tutuklanmalarına karar verilmesini de talep etti.

TUTUKLU SANIK SEGBİS İLE DURUŞMAYA KATILDI

1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Yusuf Aydemir cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar ve avukatlar ise duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada, Leyla'nın ailesinin avukatı, davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ağrı Barosu avukatları sanıkların tümümün cezalandırılması ile tutuklanmasını talep etti.

AİLE MECLİSİ TOPLANTISINI REDDETTİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen dede Zeki Aydemir, olayın nasıl olduğunu görmediğini belirtti. Olayın kapatılması için aile meclisi toplantısı yapmadıklarını öne süren dede Aydemir, "Babam 1969'da öldü. Bilsem ki bu işin içinde babamın parmağı var, gelip söylerim. Leyla'nın taziyesine katılmadım çünkü içim yanıyordu. Bana başsağlığında bulunmalarını istemiyordum. O yüzden evimde oturdum. 300 bin lira ödül vaadinde bulundum. Baba Nihat'a, hastanede 'Cenazeyi öğleden sonra kaldıralım' dedim, o da 'Yok' dedi. 300 bin liralık ödüle ben ve baba Nihat karar verdik. Leyla'nın bulunmasını istiyorduk. Eğer gizli tanık Bezirhaneli, bizim köylüyse suçlu ve katil odur." ifadelerini kullandı.

"LEYLA BENİM CİĞERİM, AĞABEYİMİN ÇOCUĞU, NASIL YAPARIM"

Tutuklu sanık Yusuf Aydemir ise mütalaaya karşı yaptığı savunmada suçlamaları kabul etmedi. Amca Aydemir, "Nihat ile aramızda miras davası yok. O sıralarda ben de ev yapıyordum, Nihat ev için bana 10-15 bin lira para yardımında bulundu. Eve gittiğimde kahvaltı yapıyorlardı. Evden dışarı çıktığımda oğlum peşimden çıktı, sonra Leyla çıktı ve başka bir evin önüne gitti. Ben kaybolacağını bilsem peşinden giderdim. Leyla benim ciğerim, ağabeyimin çocuğu, nasıl öyle bir şey yaparım? Katili bulmak istiyoruz ama ortada yok. Leyla'nın kanı ortada kalmaz inşallah. Suçsuz, günahsız yatıyorum." cümlelerini kullandı.

DURUŞMA 2 EKİME ERTELENDİ

Cumhuriyet savcısı mütalaasını yineleyerek, cezalandırılmalarını istediği 5 sanığın kaçma şüpheleri bulunduğu için tutuklanmalarını talep etti. Savcısının tutuklama talebini reddeden mahkeme heyeti, Yusuf Aydemir'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 2 Ekim'e ertelendi.

















