Petrol
111.48
0.01%
Euro
17.4983
0.16%
Dolar
16.3527
-0.07%
Altın
974.89
0.01%
Borsa
2418
0.00%
Bitcoin
489.000
2.00%
BTXN Coin
13.25
-0.22%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Açık 18 C

    İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı

    İstanbul Taksim'de yapılan 'Yeditepe Huzur' uygulamasında şüpheli şahısların kimlikleri sorgulandı, araçlar arandı.
    • 26.05.2022 - 00:25
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 00:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı

    İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından saat 19.00 sıralarında il genelinde helikopter destekli "Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı.

    Uygulama, Beyoğlu Taksim Meydanı, Fatih Millet Caddesi ve Kadıköy başta olmak üzere belirlenen birçok noktada gerçekleştirildi.

    Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı polisler ekipleri katıldı.

    Sürücü ve araçların belgeleri incelendi

    Taksim Meydanı’ndaki denetimde trafik ekipleri, sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Asayiş ekipleri de araçları kontrol ederek, sürücü ve yolcuların üst aramasını gerçekleştirdi.

    Ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne ceza

    İHA'nın haberine göre, denetimde durdurulan bir motosiklet sürücüsünün ehliyeti olmadığı ortaya çıktı.

    Sorgulaması yapılan Murat K.’nin aynı zamanda yoklama kaçağı olduğu belirlendi. Murat K.’ye 3 bin 674 TL idari para cezası uygulandı. Denetim noktasında durdurulan bir motosiklet sürücüsünün ise muayenesini yaptırmadığı için motosikleti bağlandı.

    Polis helikopterinin de destek verdiği uygulamada narkotik köpeği Kanıt, araçları didik aradı. Uygulamanın gecenin ilerleyen saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

    İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı VİDEO

    İstanbul da helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı #1

    İstanbul da helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı #2

    İstanbul da helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı #3


    İlginizi Çekebilir

    Mehmetçikler son yolculuğuna uğurlanıyor
    Gündem

    Mehmetçikler son yolculuğuna uğurlanıyor

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    5 milyon TL dolandıran kiralık araç şebekesine operasyon
    3. Sayfa

    5 milyon TL dolandıran kiralık araç şebekesine operasyon

    Görüş Bildir