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    Van'da 2 terörist yakalandı

    Van'ın Tuşba ilçesinde, jandarma ekiplerinin eve düzenlediği operasyonda 2 PKK'lı terörist yakalandı.
    • DHA
    • 15.04.2021 - 12:16
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 13:19
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    Van'da 2 terörist yakalandı

    Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kırsalda operasyonlarını aralıksız sürdürürken, Tuşba ilçesindeki bir evde teröristlerin saklandığı ihbarını aldı.

    İhbar üzerine jandarma ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 2 terörist, yakalanıp gözaltına alındı.

    SORGUYA ALINDILAR

    PKK'lı teröristler, yapılan sağlık kontrollerinin ardından sorguları için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

    Van da 2 terörist yakalandı #1

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