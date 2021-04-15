Van'da 2 terörist yakalandı
Van'ın Tuşba ilçesinde, jandarma ekiplerinin eve düzenlediği operasyonda 2 PKK'lı terörist yakalandı.
- DHA
- 15.04.2021 - 12:16
- Güncelleme : 15.04.2021 - 13:19
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kırsalda operasyonlarını aralıksız sürdürürken, Tuşba ilçesindeki bir evde teröristlerin saklandığı ihbarını aldı.
İhbar üzerine jandarma ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 2 terörist, yakalanıp gözaltına alındı.
SORGUYA ALINDILAR
PKK'lı teröristler, yapılan sağlık kontrollerinin ardından sorguları için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.